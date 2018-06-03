ذكر الموت يردع عن المعاصي ويليِّن القلب القاسي

أحمد محمد (القاهرة)
ذكر العبد الموت وجعله على باله، هو المفضي به إلى أعماله، وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل، وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحداً بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله، والكلام عن الموت أمر يكرهه الكثيرون، ولا يحب كثير من الناس سماعه، بل ويشردون عن مجالسه شرود البعير الضال عن أهله، وأمره على جانب عظيم من الأهمية، والعلاج لهذه الحال، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هادم اللَّذات».
قال القرطبي: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة، ونعمة ومحنة، فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإنه لا يدوم، والموت أصعب منه، أو في حال نعمة وسعة، فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها، والسكون إليها، لقطعه عنها.
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ومشاهدة المحتضرين، وزيارة القبور التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها تذكر الآخرة، فقد دخل الحسن البصري على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له، الطعام يرحمك الله، فقال يا أهلاه يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، والله رأيت مصرعا، لا أزل أعمل له حتى ألقاه.
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