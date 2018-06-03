الجهاز الإداري بالجزيرة باقٍ في الموسم الجديد

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن حمد الحر السويدي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية بالنادي، أن الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني الجديد لفخر أبوظبي، سيحدد مصير اللاعبين الأجانب بالفريق وهم البرازيلي رومارينهو دا سيلفا ومواطنه ليوناردو رودريجز الذي انتهت إعارته لنادي النصر السعودي وعاد إلى الفريق، والعماني حارب السعدي.

وقال: «تلقينا عدداً من العروض الخارجية والمحلية لشراء وإعارة البرازيليين رومارينهو وليوناردو في الموسم المقبل، ومن المنتظر أن نبحث هذه العروض في ضوء موقف المدير الفني من بقاء أو رحيل اللاعبين، وهناك اتجاه للموافقة على أفضل العروض سواء البيع أو الإعارة، في ظل الرغبة الموجودة الآن بإحداث تغيير في صفوف الأجانب خلال الموسم المقبل، والتعاقد مع آخرين لتحقيق الإضافة الفنية المرجوة، حتى يعود الجزيرة منافساً قوياً على البطولات المحلية في الموسم الجديد.

وأضاف:«فيما يخص اللاعبين العمانيين حارب السعدي ومحمد المسلمي المعارين من نادي السويق، فإن الاتجاه الأغلب هو عدم تجديد إعارة لاعبي الوسط حارب السعدي وفقاً لرؤية المدير الفني كايزر، وتجديد إعارة لاعب خط الدفاع محمد المسلمي بعد مردوده الجيد الذي قدمه مع الفريق في الموسم المنصرم، وسيكون القرار النهائي سواء ببقاء اللاعب، أو عدم تجديد إعارته، بيد المدير الفني كايزر.

ونفى السويدي وجود مفاوضات مع المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى نادي الأهلي السعودي، والذي ربطت تقارير بوجود رغبة لنادي الجزيرة بضمه في الموسم المقبل، بعد أن وُجد في العاصمة أبوظبي قبل ثلاثة أيام.

على جانب آخر أعلن مدير الفريق حسين سهيل استمرار الجهاز الإداري للفريق كما هو دون تغيير، ووجه سهيل الشكر إلى مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم على تجديد الثقة بالجهاز الإداري.

وسيبدأ الجهاز الإداري التحضير لفترة الإعداد للموسم الجديد التي تنطلق يوم 5 يوليو المقبل، وللمعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا اعتباراً من 13 يوليو المقبل.