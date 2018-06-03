مكتب الأمين العام يلاقي الإمارات الوطنية في نهائي كأس منصور بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، يسدل الستار غدا على منافسات النسخة السابعة لبطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية 2018، بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، وذلك بتنظيم اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة.

ويلتقي في المباراة النهائية التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، فريقا مكتب الأمين العام ومدارس الإمارات الوطنية في مواجهة نارية وقوية، تجمع أفضل فريقين في البطولة بعد عروضهما القوية في دور المجموعات ونصف النهائي وصولا لنهائي البطولة.

وشهدت مباريات دور النصف النهائي، فوزا عريضا لفريق مكتب الأمين على مركز خدمات المزارعين (4-2)، سجل للفائز عزيز درو هدفين وعلي الجابري ومهدي شطير، فيما أسفر اللقاء الثاني عن فوز مدارس الإمارات الوطنية على مكتب شؤون المبادرات، بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتصدر قائمة هدافي البطولة أحمد سمير من مدارس الإمارات الوطنية بمجموع 14 هدفاً، فيما جاء بعده نجوم مكتب الأمين العام نوفل الطائي ب 9 أهداف وعزيز درو ب 8 أهداف.

الجدير بالذكر أن البطولة بنسختها السابعة شهدت مشاركة 12 فريقاً موزعين على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى: مكتب الأمين العام، شركة فندق قصر الإمارات، شركة دارك ماتر، مركز جامع الشيخ زايد الكبير، فيما ضمت المجموعة الثانية: مكتب شؤون المبادرات، مدارس الإمارات الوطنية، شركة طيران الاتحاد، شركة نادي سيتي جولف، في حين ضمت المجموعة الثالثة: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مركز الأمن الغذائي، مركز خدمات المزارعين، دائرة القضاء.