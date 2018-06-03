مكتب الأمين العام يلاقي الإمارات الوطنية في نهائي كأس منصور بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، يسدل الستار غدا على منافسات النسخة السابعة لبطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية 2018، بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، وذلك بتنظيم اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة.
ويلتقي في المباراة النهائية التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، فريقا مكتب الأمين العام ومدارس الإمارات الوطنية في مواجهة نارية وقوية، تجمع أفضل فريقين في البطولة بعد عروضهما القوية في دور المجموعات ونصف النهائي وصولا لنهائي البطولة.
|
وتصدر قائمة هدافي البطولة أحمد سمير من مدارس الإمارات الوطنية بمجموع 14 هدفاً، فيما جاء بعده نجوم مكتب الأمين العام نوفل الطائي ب 9 أهداف وعزيز درو ب 8 أهداف.
|