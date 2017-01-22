هاتون يتصدر اليوم الثالث في «أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تختتم اليوم منافسات بطولة «أبوظبي إتش أس بي سي» للجولف، حيث تشهد تنافساً قوياً بين اللاعبين على حمل «الصقر المجنح»، والتتويج باللقب.

وكانت تواصلت امس، لعبة الكراسي الموسيقية في البطولة، وشهد اليوم الثالث صعود الانجليزي تايلر هاتون إلى قمة الترتيب أمس، مزيحاً الألماني مارتن كايمر الذي تصدر المشهد في اليوم الثاني إلى وصافة البطولة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالملعب الوطني بنادي أبوظبي للجولف، بينما عاد السويدي هنريك ستينسون الذي تربع على القمة في اليوم الأول، إلى حلبة المنافسة بقوة.

وحافظ هاتون (25 عاماً) على أدائه الثابت منذ اليوم الأول، محققاً ضربة تحت المعدل في خمس حفر، وضربة فوق المعدل عند الحفرة الرابعة، ليتصدر جدول الترتيب مع نهاية الجولة الثالثة بعدما كان في المركز الرابع بنهاية اليوم الثاني.

وأعرب هاتون بعد نهاية الجولة عن ثقته في أدائه الحالي، خاصة بعدما جاء ضمن المراكز الخمسة الأولى في البطولة المفتوحة وبين المراكز العشرة الأوائل في آخر بطولتي (مايجرز) وبطولة (بي جي آيه)، وأوضح هاتون أنه على الرغم من البداية البطيئة للجولة، إلا أنه تمكن من تحقيق بعض الضربات الجيدة في الحفر التسع الأخيرة، آملاً أن يحمل ذات الأداء إلى اليوم الأخير الذي يتطلع فيه للفوز باللقب.