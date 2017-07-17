«المركزي»: 2.13 % أسعار الفائدة بين البنوك

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تراجعت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولة بالدرهم الإماراتي «الايبور» لأجل سنة، بنحو 3 نقاط أساس خلال اليومين الماضيين، لتبلغ 2.13% مقارنة مع 2.17% بنهاية الأسبوع الماضي، فيما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. و لا تزال الأسعار التي تعرضها البنوك العاملة بالدولة متباينة بقوة، الأمر الذي يعكس مستويات السيولة المختلفة لدى البنوك، ويصل الفرق بين أعلى سعر معروض (2.40%) وأدنى سعر معروض ليوم أمس وهو (1.44%) نحو 96 نقطة أساس وهو فرق شاسع جداً لبنوك تعمل بنفس السوق.

و تظهر البيانات أن سعر الفائدة «الايبور» على الودائع قصيرة الأجل قد تراجع بشكل ملموس خلال يوم أمس ليبلغ 0.98% بعد أن كان السعر وصل أول من أمس إلى 1.05%. ويعتبر ذلك مؤشراً على ارتفاع السيولة قصيرة الأجل أيضاً، لدى البنوك بالدولة.