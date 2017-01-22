فريق الظفرة يحلِّق بلقب «الرمز شاهين للشيوخ»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق صقور الظفرة بلقب شوط الرمز جير شاهين لفئة الشيوخ ضمن مسابقات التلواح في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور في نسختها الرابعة، وذلك بحصول الصقر «A4» على المركز الأول بعد أن قطع مسافة 400 متر بتوقيت 15:842 ثانية، كما حصد الفريق المركز الثالث، فيما حل ثانياً «اف 3 كي»، وذلك في منافسات الشيوخ لليوم السابع التي جرت أمس في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وفاز «اف 3 ار» بصقره «3» بلقب الشوط الأول لمسابقة جير شاهين فرخ للشيوخ بزمن 15:843 ثانية، وحل ثانياً فريق «ام ار ام»، وجاء «اف 3 كي» في المركز الثالث، فيما توجت صقور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني من المسابقة نفسها عبر الصقر «دريزون»، الذي نجح في قطع مسافة 400 متر بزمن 15:898 ثانية، وحل في المركزين الثاني والثالث «اف 3 كي» و«اف 3 ار».

وحلقت فريق صقور العين بلقب الشوط الأول لمسابقة «جير شاهين جرناس» فئة الشيوخ عبر الصقر «الواري» بزمن 16:042 ثانية، وحل ثانياً «اف 3 كي»، وجاء ثالثاً «اليلايس»، فيما حصد لقب الشوط الثاني من المسابقة نفسها فريق اليلايس بصقره «B-68» بزمن 15:793 ثانية، وجاء «اف 3 كي» في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث فريق «ام ار ام».

وعقب ختام المنافسات، توج سعيد الهاملي عضو لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، البطل وأصحاب المراكز العشرة الأولى في شوط الرمز، حيث حصل البطل على جائزة مالية قدرها 150 ألف درهم، والثاني على 20 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الثالث وحتى العاشر جوائز مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل مركز، كما توج الهاملي أبطال الأشواط الـ 5 بجانب الفائزين في المراكز العشرة من كل شوط، وقدم للأول الدرع الذهبي وللثاني الفضي وللثالث البرونزي، كما حصل بطل كل شوط من الأشواط الـ 10 على سيارة نيسان باترول مقدمة من المسعود للسيارات، فيما حصد أصحاب المركز الثاني في كل شوط، جائزة مالية بقيمة 20 ألف درهم، ونال أصحاب المركز الثالث 15 ألف درهم، وحصل صاحب المركز الرابع على 10 آلاف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الخامس وحتى العاشر جوائز بقيمة 5 آلاف درهم لكل واحد منهم. من جانبه، أشار محمد علي الرميثي عضو لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، إلى أن البطولة ومن خلال الأيام السبعة التي مضت، حققت تميزاً كبيراً ونسبة رضا كبيرة جداً في أوساط ملاك الصقور والصقارين والمشاركين وكل من تابع الحدث التراثي الذي نتشرف ونفتخر بالإشراف التنظيمي، وهو يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي نتوجه إلى مقامه بأسمى آيات الشكر والعرفان على دعمه المتواصل واهتمامه المباشر بنهضة الرياضات التراثية.