الاتحاد للطيران تعتزم إطلاق رحلاتها إلى برشلونة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران عن اعتزامها إطلاق خدمة رحلات منتظمة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة برشلونة في إسبانيا، وذلك اعتبارًا من 21 نوفمبر 2018. وسيتم مبدئيًا تسيير خمس رحلات في الأسبوع على متن طائرة إيرباص A330-200 المرتبة وفق نظام الدرجتين لترتفع فيما بعد إلى رحلات يومية اعتبارًا من 31 مارس 2019.

وستصبح برشلونة ثاني وجهة إسبانية تخدمها الاتحاد للطيران، مكملة خدمة رحلات الشركة اليومية القائمة إلى العاصمة مدريد. وستتيح الخدمة الجديدة للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه مواعيد سفر ملائمة بين أبوظبي وبرشلونة، فضلاً عن توفير رحلات ربط مريحة وسلسة عبر أبوظبي إلى عدد من المدن الكبرى في منطقة شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا وأستراليا.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «بصفتها واحدة من الأسواق الكبرى غير المخدمة من مركزنا التشغيلي في أبوظبي، تشهد برشلونة التي تعدّ مركزًا للثقافة والتجارة والسياحة والتعليم والموضة والعلوم، ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على السفر من الإمارة والمناطق المجاورة الأوسع نطاقًا».

وتابع «يسرّنا اليوم أن نعلن عن خدمة الرحلات المباشرة الأولى بين هذين المركزين الهامين عالميًا. وكلنا ثقة من أن تلك الوجهة الرائجة ستلاقي نجاحًا كبيرًا وتحظى بقبول العملاء في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبرشلونة، متيحة لنا توسعة خدماتنا التي نوفرها على متن الطائرة والتي تمتاز بحسن الضيافة والذوق.