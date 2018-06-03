«صندوق خليفة» يطلق الدورة الثانية من «رواد القصر»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» الدورة الثانية من مسابقة «رواد القصر الإمارات» والنسخة الأولى من مسابقة «رواد القصر الخليج». وتعتبر مسابقة «رواد القصر» التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مسابقة «رواد القصر» العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، دوق يورك، في المملكة المتحدة، منصة عالمية تمكّن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها، أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة ليحظوا بفرصة لدعم وتطوير أعمالهم.

وأعلن الصندوق عن فتح باب التسجيل للمسابقة، حيث يشترط على المتقدمين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، أو أن يضمّ الفريق المشارك في صفوفه مواطناً إماراتياً، علماً أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 أغسطس المقبل.

ويقوم صندوق خليفة للسنة الثانية على التوالي بتنظيم المسابقة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين والخليجيين، وغرس وإثراء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لديهم، فضلاً عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والخليج العربي. وتركز الدورة الحالية من المسابقة على موضوع «التكنولوجيا التي تخدم البشر» وتأثيرها المحتمل على حياتنا اليومية. وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل أساسية، هي المرحلة الأولى «الجولات الترشيحية»، المرحلة الثانية تتمثل بـ «معسكر تدريب»، أما المرحلة الثالثة فهي عبارة عن «الحدث النهائي»، حيث يحصل من خلالها الرواد المتأهلون على فرصة لعرض أفكارهم أمام جمهور متميّز، وشخصيات رفيعة ورواد أعمال ناجحين في قصر الإمارات في أبوظبي.

وقال عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تأتي مسابقة «رواد القصر» لتتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بتوجيهات سديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في تعزيز دور الابتكار وتسليط الضوء على المبتكرين المواطنين، كما تعتبر هذه المسابقة بنسختيها الإماراتية والخليجية جزءاً أساسياً من استراتيجية الصندوق القائمة على تطوير الأفكار الابداعية التي يمتلكها رواد الأعمال للوصول إلى أفضل المستويات العالمية».

وأشاد بالمبادرات والخدمات التي يقدمها صندوق خليفة، وفي مقدمها مسابقة «رواد القصر» والتي تعقد بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قام برعاية هذه المبادرة النوعية والإبداعية في نسختها الأولى.