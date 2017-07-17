«اقتصادية عجمان» توصي بالاستفادة من عروض «إكسبو 2020 للمناقصات»

عجمان (الاتحاد)

أوصت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لحكومة عجمان في جلستها السابعة لعام 2017، بضرورة توجيه أصحاب المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها للاستفادة من العروض المتاحة على بوابة «إكسبو 2020» للمناقصات للموردين في ظل وجود جملة من الخدمات والمناقصات التي مازالت قيد التقديم على البوابة.

وناقشت اللجنة التي ترأسها المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة ما تم إنجازه وآخر المستجدات في أعمال اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة علي عيسى النعيمي، ويافع عيد الفرج، وسالم السويدي، وصالح الجزيري.

ودعت إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة، والاستفادة من هذا الحدث العالمي التي تحتضنه دولة الإمارات.

واستعرض الدكتور هاني عطا المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان موقف تنفيذ سياسة تحديث القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وآليات العمل وخطة العمل المبنية على عدد من المراحل، منها جمع البيانات والدراسات ورصد وتحليل تطور واتجاهات القطاعات الاقتصادية، وتحليل الوضع الراهن، وتحديث القطاعات ذات الأولوية وفقاً للمنهجية العلمية.