سعر الفائدة على الدرهم يقفز 23 نقطة أساس لأجل ليلة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قفز سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم «الايبور» بقيمة 23 نقطة أساس لأجل ليلة واحدة يوم أمس مقرنة مع السعر المعلن يوم الخميس الماضي، كما ارتفع بنحو 17 نقطة أساس لأجل سنة، فيما ظلت باقي الآجال المعروضة ضمن هامش حركتها المعتاد والطبيعي أو مستقرة، وذلك بحسب البيانات الصادرة أمس، عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر «الايبور» لأجل ليلة واحدة إلى 1.7008% أمس مقارنة مع سعر نهاية الأسبوع الماضي الصادر يوم الخميس عند مستوى 1.4706% فيما يعتبر مؤشر على ارتفاع كبير ومفاجئ في الطلب على السيولة قصيرة الأجل، والتي تستخدمها عادة البنوك للوفاء بمعايير إدارة السيولة التي يفرضها المصرف المركزي.

وأما ارتفاع سعر «الايبور» لأجل سنة بنحو 17 نقطة أساس ليبلغ 3.22% تقريبا أمس مقارنة مع 3.05% يوم الخميس الماضي، ورغم أن الارتفاع جاء بوتيرة أعلى بكثير من وتيرة الارتفاع الاعتيادية في السوق المحلية إلا أن هناك توقعات برفع سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة على الدولار الأميركي وتبعا لذلك على الدرهم الإماراتي بفعل الربط بين العملتين.