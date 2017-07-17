مشاريع بـ 200 مليون درهم لكفاءة الطاقة بدبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركات خدمات الطاقة في دبي مشاريع في مجال تعزيز كفاءة الطاقة بقيمة 200 مليون درهم، لما يقارب من 2000 مبنى ضمن برنامج إعادة تأهيل المباني من خلال تدابير تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، حسب تقرير لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي أصدره أمس. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع وفورات سنوية تبلغ 95 جيجاوات ساعة في الكهرباء و210 ملايين جالون في المياه. وأكد التقرير التقدم الكبير الذي أحرزه نظام المنتج المستقل للكهرباء في الإمارة، حيث يتوقع أن تشكل محطات توليد الطاقة المرخصة من قبل المكتب 18% من إجمالي قدرات توليد الطاقة في الإمارة بحلول عام 2021. وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: « نسعى في دبي إلى تحقيق خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة، وأهداف استراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 16% بحلول عام 2021. وأسهم إنشاء نظام اعتماد شركات خدمات الطاقة لدى مكتب التنظيم والرقابة وإطلاق شركة «الاتحاد لخدمات الطاقة» (اتحاد إسكو) في تعزيز الفرص الاستثمارية في سوق إعادة تأهيل المباني في دبي للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء، حيث يجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي. وتبلغ التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم، في حين أن الوفر بالقيمة الحالية هو نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم وبمردود اقتصادي». ومن جهته، قال علي بن عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي: «نحن فخورون بأننا لعبنا دوراً مهماً في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في منظومة إنتاج الطاقة وتسريع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة. ونود أن نهنئ شركات خدمات الطاقة التي تم اعتمادها حتى الآن، والتي أثبتت عن جدارة تحقيق وفورات كبيرة لمتعامليها».