باحث عربي يبتكر مضاداً حيوياً يقضي على الجراثيم المقاومة للأدوية

أ ف ب

بعد ثلاثين عاماً من الأبحاث، يأمل المغربي عدنان رمال الذي نال جائزة أوروبية لابتكاره مضاداً حيوياً من الزيوت العطرية، أن يسهم في التصدي للانتشار العالمي للجراثيم المقاومة للمضادات.

ويقول عدنان رمال وهو مدير المختبرات في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في مدينة فاس المغربية «بسبب الاستخدام الخطأ للمضادات الحيوية، صارت الجراثيم أكثر مقاومة لها».

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية تشكل «واحداً من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية».

وفي سبيل تجاوز هذا الخطر، بحث عدنان رمال عن حل مستوحى من التقاليد المغربية في التداوي بالأعشاب.

فالمناخ المتوسطي جعل من المغرب أرضاً خصبة للمردقوش والسعتر وإكليل الجبل، وهي نبتات معروفة بفاعليتها في مقاومة الجراثيم.