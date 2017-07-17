«الشارقة» تستعد لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي

الشارقة (الاتحاد)

تستعد إمارة الشارقة لاحتضان المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي (‏IOV) ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬أفريقيا، ‬حيث ‬يتم ‬حالياً ‬إنشاء ‬وتجهيز ‬مبنى ‬جديد ‬لهذا ‬المكتب ‬الذي ‬سيتولى ‬إدارة ‬فروع ‬المنظمة ‬في ‬واحد ‬وعشرين ‬بلداً ‬منها ‬ثمانية ‬عشر ‬بلداً ‬عربياً، ‬بالتعاون ‬مع ‬مكتب ‬رئاسة ‬المنظمة ‬بمملكة ‬البحرين.

جاء ترشيح إمارة الشارقة لاستضافة المكتب الإقليمي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في 8 مارس الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة، تقديراً لمكانتها الثقافية والتراثية الرائدة وللدور النبيل الذي يضطلع به صاحب السمو حاكم الشارقة في تشجيع الأنشطة الثقافية وتقديم الدعم والمساندة للأعمال البحثية في مجالات الثقافة الشعبية والأعمال التنويرية الأخرى المتعددة.

وقد استقبل علي عبدالله خليفة، رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، في المقر المؤقت لرئاسة المنظمة بالمنامة، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعتيق القبيسي، المسـاعد الإداري للأنشطة الثقافية بالمعهد، لتسليم رسالة الموافقة على تولي مهمة إدارة الإقليم، والمشاركة في عضوية مجلس الأمناء، وإنشاء وتجهيز مبنى خاص بالشارقة لتنظيم هذه المهام ضمن خطة التغيير المعتمدة بمدينة برغامو الإيطالية في نوفمبر 2016.

وقد عبّر علي عبدالله خليفة عن تشرفه باستلام خطاب الموافقة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً عن سعادته وتقديره لما حواه الخطاب من دعم ومساندة لتعزيز حضور ومساهمة المجموعة العربية في المنظمة الدولية، وإنجاح دور مملكة البحرين في رئاسة المنظمة، مؤكداً استعداد المنظمة لتقديم كل الإمكانات العلمية والفنية واللوجستية لتعزيز جهود حكومة الشارقة الثقافية بما يعود بالخير على دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والخليج العربي والوطن العربي عامة.

واتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية لمراجعة خطط وبرامج العمل ومتابعة التنفيذ، مما يهيئ لإمارة الشارقة لأن تكون موقعاً مثالياً لتنظيم واستضافة العديد من الاحتفالات ومهرجانات الفنون الشعبية، ومعارض الحرف التقليدية، والمؤتمرات العلمية، والورش والدورات التدريبية.