حاكم الشارقة يعتمد الشعار الجديد للملك

رضا سليم (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشكل النهائي لشعار نادي الشارقة الرياضي، بعد الدمج في الكيان الجديد، وهو الشعار الذي صممه سموه واستلهم صاحب السمو حاكم الشارقة الفكرة الأولية للشعار من شمس الشارقة التي تشرق في خورفكان وتغرب في مدينة الشارقة، واللون الأزرق بالشعار الجديد يدل على البحر في الشارقة، وتم إسناد الشعار إلى إحدى الشركات لتطويره، وتم الاتفاق النهائي على شكله واعتماده من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث جاء معبراً عن المعنى الحقيقي للكيان الجديد وللإمارة الباسمة. كانت جماهير الملك الشرقاوي قد بادرت بتقديم نماذج كثيرة للشعار الجديد، كمقترح مقدم للشركة التي تعمل في هذا الاتجاه.

في الوقت نفسه، تم اعتماد ألوان قمصان الفريق التي سيخوض بها مباريات الموسم الجديد، حيث تم اعتماد 3 أطقم، ويأتي الطاقم الأول يحمل مقولة صاحب السمو الحاكم، «الشارقة ناصعة بيضاء في أعناقها الشعب وتحمله على أكتافها»، والطاقم الثاني هو الأزرق والأكتاف بيضاء والطاقم الثالث الأحمر والأكتاف بيضاء. كانت جماهير الملك رفعت أول «تيفو» على المدرجات في عهد الكيان الجديد، الذي تضمن كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حينما دوّن سموه على الزي الجديد للفريق وكتب «الشارقة ناصعة بيضاء في أعناقها الشعب وتحمله على أكتافها».

من ناحية أخرى يستضيف ستاد محمد بن خالد مباريات فريق الشارقة في دوري الخليج العربي.