ميخنتيس يحافظ على مركزه بين الـ10 الأوائل

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ جنوب الأفريقي لويس ميخنتيس متسابق فريق الإمارات للدراجات، على مركزه بين العشر الأوائل في التصنيف العام، بالمرحلة الرابعة عشرة من الجولة الفرنسية، بينما حل زميله ماركاتو في المركز التاسع عشر.

وفاز بالمرحلة الدراج مايكل ماثيوز (فريق صانويب)، بينما عاد القميص الأصفر إلى كريستوفير فرووم (فريق سكاي) الذي حل في المركز الأول في التصنيف العام بعد أن انتزعه فابيو أرو (فريق أستانا برو سايكلينج) منه في المرحلة الثانية عشر.

وقال دراج فريق الإمارات ميخنتيس: كان يوجد مجموعة من الدراجين أمامي مما منعني من التقدم، وأدى إلى خسارتي بعد الوقت، إنني مصمم على بذل قصارى جهدي وآمل أن تكون المراحل الأخرى أفضل.

تمثل المرحلة الخامسة عشرة تحدياً فريداً للدراجين في جولة فرنسا لهذا العام، حيث تتضمن عدداً من التلال على المسار الذي يمتد على مسافة 189.5 كم، ولكن لا يمكننا اعتبار هذه المرحلة مخصصة للدراجين المتخصصين بالتسلق، إذ تتضمن انحداراً يمتد على مسافة 31 كم، وبذلك قد نشهد أكثر السباقات التكتيكية خلال الجولة.