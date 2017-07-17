منصور الفارسي يتوج بلقب الـ 120 كم وعايدة بطل الـ 160

علي الظاهري (توسكانا)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الجولة الأولى من مهرجان سموه للقدرة في مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وحلق فرساننا بجميع ألقاب السباقات الدولية التي أقيمت على مدار يومين ضمن الحدث العالمي الذي شهد مشاركة ما يزيد على 500 فارس من نحو 44 دولة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفرسان بالفوز الكبير الذي حققوه بفضل تضافر جهود الفرسان والمدربين، منوهاً سموه بأهمية المنافسة بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى النتائج الإيجابية والمرجوة في سباقات القدرة العالمية.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فرسان الإمارات إلى المثابرة في التدريب والجهوزية التامة بدنياً ومهارياً وفنياً لتسجيل أفضل الإنجازات الرياضية، ورفع علم دولتنا الحبيبة عالياً خفاقاً في المهرجانات والبطولات الرياضية إقليمياً ودولياً، وكذلك ترسيخ سمعة الإمارات في الأوساط الرياضية الدولية وغيرها من الفعاليات العالمية. وتوج الفارس منصور الفارسي بلقب سباق الـ 120 كم المصنف «نجمتين»، ممتطياً صهوة «ماجيك كلين تايالا» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.29.37 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «شنه» لإٍسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.29.38 ساعة، وجاء الفارس غانم العويسي في المركز الثالث على صهوة «دي جينه دي فيجنولس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.29.39 ساعة. وظفر الفارس محمد عايدة بلقب سباق الـ160 كم المصنف «3 نجمات» ممتطياً صهوة «طاهر دي بارذاس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 7.06.49 ساعة، وحل ثانياً سالم حمد ملهفوف الكتبي على صهوة «كردوس» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 7.06.50 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة «سيام دى بارذاس» لاسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 7.06.56 ساعة. بعد انتهاء السباقات، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وميرويس عزيزي رئيس شركة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى ضمن السباقين، تحدي الـ120 كم وتحدي الـ160 كم. وأكد صقر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا، أهمية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في سباقات الفروسية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن حضور سموه بمثابة دعم كبير للمنطقة ولسباقات القدرة الإيطالية المقامة سنوياً.

وأشاد الريسي بنجاح الحدث الذي شهد مشاركة قياسية بمعدل أكثر من 500 فارس من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن التنظيم المميز وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن المهرجان يقام في منطقة مميزة في إيطاليا التي تحتفي باستضافة المهرجان، وتعتبره من أهم المناسبات الرياضية.