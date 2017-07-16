واشنطن تطالب طهران بـ «الإفراج الفوري» عن السجناء الأميركيين

واشنطن (أ ف ب)

صرح مسؤول في الخارجية الأميركية أمس، أن الولايات المتحدة تطالب إيران بـ«الإفراج الفوري» عن جميع الأميركيين «المعتقلين بشكل ظالم» في إيران، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن عشرة أعوام على أميركي بتهمة «التسلل». وعلى صعيد آخر، أعلن القضاء الإيراني أمس، أن شقيق الرئيس حسن روحاني ومستشاره الخاص أُوقف بتهمة ارتكاب «جنح مالية».

وقال المسؤول الأميركي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، إن «النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أميركيين وأجانب آخرين مستنداً إلى ملاحقات مختلقة بموضوع الأمن القومي».

ولم يدل المسؤول بأي تفاصيل عن الأميركي الذي حكم في إيران أمس، لكنه ذكر بأن «على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصاً من يحملون جنسية مزدوجة (أميركية وإيرانية) ممن ينوون التوجه إلى إيران أن يقرأوا بعناية آخر مذكرة تحذير حول الرحلات» والتي لا تنصح الأميركيين بالتوجه إلى هذا البلد.

ولا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ أبريل 1980 إثر الثورة في إيران. ووقع البلدان مع قوى غربية أخرى في يوليو 2015 اتفاقاً حول برنامج طهران النووي ترفضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.