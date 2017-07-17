أردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي ويتعهد بإعادة عقوبة الإعدام

أنقرة، إسطنبول (وكالات)

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، هجومه على الاتحاد الأوروبي قائلاً، إن تركيا يجب أن تسير في طريقها وتعهد بإعادة عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان. واتهم أردوغان، الذي حضر مراسم إزاحة الستار عن نصب تذكاري لنحو 250 شخصاً لقوا حتفهم خلال محاولة الانقلاب العام الماضي، بروكسل بـ«العبث» بشأن سعي تركيا منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الكلمة التي ألقاها أردوغان في الساعات الأولى من صباح أمس في ختام مناسبات عامة حضرها الرئيس في العاصمة وإسطنبول في ذكرى مرور عام على الانقلاب الفاشل. وقال «موقف الاتحاد الأوروبي واضح... مر 54 عاماً وما زالوا يعبثون معنا»، مشيراً إلى ما وصفه بعدم وفاء بروكسل بتعهداتها فيما يتعلق بكل شيء من اتفاق تأشيرات الدخول إلى مساعدة المهاجرين السوريين. وقال «سنسوي الأمور بأنفسنا.. لا خيار آخر».

وتوترت العلاقات مع أوروبا بعد محاولة الانقلاب بسبب قلق الغرب من حملة القمع. إذ أقالت السلطات التركية نحو 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، كما اعتقلت أكثر من 50 ألفاً للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب.

وقال أردوغان أيضاً، إنه سيوافق «دون تردد» على عقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان لصالح إعادتها في خطوة ستنهي فعلياً مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي. وأضاف وسط هتافات الحشود التي تلوح بأعلام تركيا: «لا أنظر لما يقوله هانز وجورج، وإنما أنظر لما يقوله أحمد ومحمد وحسن وحسين وعيسى وفاطمة وخديجة».