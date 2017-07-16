تونس: القضاء على 3 إرهابيين خلال اشتباكات في القصرين

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على ثلاثة إرهابيين تبادلوا إطلاق النار مع الوحدات الأمنية بجهة القصرين. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، العميد خليفة الشيبانى، أمس الأحد، في تصريح صحفي، بأن الدرك الجزائري تمكن من القضاء على 3 إرهابيين كانوا قد فروا إلى التراب الجزائري بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع وحدات من الحرس الوطني قرب المركز الحدودي للحرس الوطني بجهة «بودرياس» التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمدينة تالة من محافظة القصرين، الحدودية مع الجزائر.

وأضاف الشيباني في التصريح ذاته، أن السلطات الجزائرية أعلمت تونس، بأنه تم القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى أنه تم إجراء التحاليل الجينية اللازمة من أجل تحديد هويات هذه العناصر الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في بيان، أن المجموعة الإرهابية كانت بصدد رصد مقر فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بجهة بودرياس، والمراكز الحدودية المتقدّمة التابعة لها من موقع غابي مرتفع ومشرف على الممرات والمسالك المؤدية إلى تلك الوحدات.

وبينت الداخلية أن وحدات الحرس الوطني كانت تنقلت على عين المكان بناءً على توافر معلومات مفادها وجود ثلاثة غرباء ملتحين، على مقربة من المركز، مضيفة أنه قبل وصول الوحدات على عين المكان، في منطقة على مقربة من رسم الحد التونسي الجزائري، وبعيداً عن المركز الحدودي ببودرياس بحوالي 3 كلم، قامت ثلاثة عناصر إرهابية ملتحية وحاملة لحقائب ومرتدية للباس طائفي، بإطلاق النار من مسافة بعيدة على دورية للحرس الوطني، كما أبرزت الوزارة أن الوحدات الحدودية للحرس الوطني ببودرياس قامت بالردّ عليهم ومطاردتهم وملاحقتهم، ومواصلة تبادل إطلاق النار معهم، لتلوذ على أثر ذلك العناصر الإرهابية بالفرار بعمق الجبل باتجاه التراب الجزائري، إلى أن تم القضاء عليهم، دون تسجيل أية إصابات في صفوف وحدات الحرس الوطني المشاركة في العملية.