تونس: القضاء على 3 إرهابيين خلال اشتباكات في القصرين

ساسي جبيل (تونس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على ثلاثة إرهابيين تبادلوا إطلاق النار مع الوحدات الأمنية بجهة القصرين. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، العميد خليفة الشيبانى، أمس الأحد، في تصريح صحفي، بأن الدرك الجزائري تمكن من القضاء على 3 إرهابيين كانوا قد فروا إلى التراب الجزائري بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع وحدات من الحرس الوطني قرب المركز الحدودي للحرس الوطني بجهة «بودرياس» التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمدينة تالة من محافظة القصرين، الحدودية مع الجزائر.
وأضاف الشيباني في التصريح ذاته، أن السلطات الجزائرية أعلمت تونس، بأنه تم القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى أنه تم إجراء التحاليل الجينية اللازمة من أجل تحديد هويات هذه العناصر الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في بيان، أن المجموعة الإرهابية كانت بصدد رصد مقر فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بجهة بودرياس، والمراكز الحدودية المتقدّمة التابعة لها من موقع غابي مرتفع ومشرف على الممرات والمسالك المؤدية إلى تلك الوحدات.
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