الجيش المصري يصفي 9 إرهابيين بوسط سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري أمس مقتل تسعة إرهابيين بوسط سيناء وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة تسللت من ليبيا. وأفاد الجيش في بيانين متعاقبين أن قواته قضت على تسعة تكفيريين في إطار «مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي».

وقال الجيش في بيان على صفحة الناطق باسمه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على فيسبوك: «تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر». وأضاف أن العملية تأتي في إطار «مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي» وتضمنت تدمير «خمسة مخازن تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والذخائر».

وجاء في البيان: «في نطاق الجيش الثالث الميداني، نجحت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي، وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بإحدى المناطق الجبلية بوسط سيناء، يأتي ذلك مع استمرار عناصر الأفرع الرئيسة والتشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة».

من جانب آخر، قال المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمكنت أيضاً من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر. وأضاف أن القوات تمكنت من تدمير عربة دفع رباعي و5 مخازن تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والذخائر، خاصة العناصر التكفيرية. كما تمكنت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس من ضبط عربة نقل محملة بحوالى طن من نبات البانجو المخدر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.