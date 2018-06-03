«قطريليكس»: انحسار معدل القتل والتدمير في سوريا بعد تراجع المال القطري

أبوظبي (مواقع إخبارية)
ذكر موقع «قطريليكس» المتخصص في تحليل ونشر المواد التي تفضح نظام الدوحة، ودعمه للإرهاب، أن انحسار معدل القتل والتدمير في سوريا يعود إلى تراجع المال القطري في سوريا للعديد من الفصائل، والضغط الأميركي على الدوحة لوقف تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جبهة النصرة.
ونقل الموقع عن أحد القياديين في الجيش السوري الحر وهو عضو سابق في المجلس العسكري ممثلاً لجبهة حمص، إن الدور القطري في سوريا منذ البداية كان مشبوهاً، فقد كانت الدوحة تمول العديد من الفصائل المسلحة وفي ذات الوقت تقوم بتسليم أسماء هذه الفصائل إلى النظام السوري، مشيراً إلى أن الدوحة لعبت دوراً مزدوجاً بين المعارضة والنظام، وهذا ما جرى كشفه من قبل العديد من الفصائل.
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وتؤكد شخصية رفيعة في الائتلاف في تصريحات صحفية أن الائتلاف منذ أن بدأت الأزمة الخليجية، لاحظ تراجع الدور القطري بسبب الضغط السياسي من دول المقاطعة، التي أربكت السياسة القطرية في كل الاتجاهات.
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وأكد أن الانتخابات الأخيرة في الائتلاف الشهر الماضي، حاولت قطر دفع الأموال لتصدير شخصيات قريبة من الإخوان من أجل السيطرة على الائتلاف، إلا أن الكتلة الأقوى في الائتلاف المتمثلة بالهيئة العليا للمفاوضات وقفت ضد ذلك.