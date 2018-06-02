استمرار التجاذبات بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية

بغداد (الاتحاد، وكالات)
تستمر التجاذبات بشأن نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي، في وقت تشهد المفاوضات والحوارات نحو الكتلة الأكبر لتكلف بتشكيل الحكومة هدوءا شبه نسبي وسط مخاوف محتملة من تغيير في بعض تلك النتائج.
وفي إطار الضغوطات التي يمارسها مجلس النواب العراقي على مفوضية الانتخابات، أنهى المجلس، أمس، القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية، برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان وحضور 25 نائبا في الجلسة الاستثنائية المفتوحة للبدء بالعد والفرز اليدوي، وتم تحديد الأربعاء القادم للتصويت على مشروع القرار. فيما طالب عدد من النواب بسحب يد مجلس المفوضين من عملية العد والفرز اليدوي.
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