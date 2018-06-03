«الهلال» يواصل برامج مساعداته الرمضانية في حضرموت

حضرموت (وام)
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية وتقديم وجبات الإفطار والسحور الجاهزة لآلاف الصائمين في عدد من مديريات محافظة حضرموت، ساحلاً ووادياً.
فقد وزعت الفرق التابعة للهيئة، أمس الأول، وجبات الإفطار والسحور الجاهزة على المرضى ومرافقيهم بعدد من مستشفيات المحافظة، إلى جانب مواقع توزيع جديدة تمت إضافتها لتشمل الوجبات أكبر عدد من السكان، علاوة على توزيع ألفي وجبة إفطار وسحور جاهزة على رواد المساجد بعدد من أحياء المحافظة ومداخل ومخارج مدنها الرئيسية، وذلك في لفتة إنسانية ضمن مشاريع رمضان في «عام زايد».
|
وأوضح أن برنامج إفطار الصائم سيتواصل طوال شهر رمضان المبارك ليستفيد منه أكثر من 20 ألف شخص، وذلك من خلال توزيع وجبات إفطار جاهزة في المستشفيات والأحياء وعلى الشوارع والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج مديريات حضرموت، إضافة إلى الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.
|