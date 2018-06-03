المقاومة اليمنية تمشط «الدريهمي» تمهيداً لتحرير الحديدة

صنعاء، عدن (الاتحاد، وام، وكالات)

أجرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تمشيط واسعة في مديرية الدريهمي تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية فيما فشلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في تنفيذ ثاني محاولة تسلل خلال 24 ساعة إلى مناطق في الساحل الغربي لليمن وتكبدت على أثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر يمني إن وحدات من قوات المقاومة المشتركة قامت بتمشيط جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة عقب محاولة تسلل فاشلة إلى منطقة المشيرعي.

وأوضح المصدر أن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل من منطقة الحسينية لمهاجمة مواقع المقاومة المشتركة في منطقة المشيرعي فيما قامت القوات بمحاصرتهم وتطويقهم وأوقعت بينهم قتلى وجرحى كما استعادت أسلحة وذخائر متنوعة نهبتها المليشيات من مخازن الدولة.

وشنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة هجوما واسعا في منطقة الطائف ومحيطها وأمنت مساحات واسعة وسط انهيارات متواصلة في دفاعات ميليشيات الحوثي.