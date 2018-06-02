رحلات البولندية توكارتشوك إلى العربية

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

أعلنت دار التنوير للنشر والتوزيع في القاهرة، أنها بصدد إصدار الترجمة العربية لرواية «الرحلات فلايتس» للكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك (26 عاماً) والفائزة بجائزة مان بوكر للرواية العالمية لعام 2018، والتي تقدر قيمتها بـ 50 ألف جنيه إسترليني (72 ألف دولار)، وتذهب قيمتها مناصفة بين الكاتبة ومترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية جينيفر كروفت، ونشرت الترجمة عن طريق دار فيتزكارالدو إديشنز.

تتناول موضوعات الرواية التي تنطلق من القرن السابع عشر، السفر ورحلات الطيران في القرن الـ21، والتشريح الإنساني، كما تستعرض الكاتبة في روايتها حكايات عن السفر عبر الزمن، وتربط ذلك بشكل فني بجسم الإنسان، والذي نستنتج من خلاله طرق الحياة والموت والحركة والهجرة.

وفي الرواية أيضا تطير الكاتبة إلى القرن 17، مسلطة الضوء على قصة عالم التشريح الهولندي فيليب فيرهاين، الذي شرّح ساقه المبتورة ورسمها.

أما خلال القرن 18 فتستعرض قصة «العبد المولود» في شمال أفريقيا والذي عاد للحياة مجددا في النمسا، كل ذلك في إطار قصة فلسفية لأوقاتنا الصاخبة.

بقي أن نعرف أن أولجا توكارتشوك، أول كاتبة بولندية تفوز بمثل هذه الجائزة الرفيعة، التي تذهب عادة إلى أفضل عمل خيال مترجم من أي مكان في العالم.

وتعد أولجا بحسب عديد نقاد الأدب من ضمن الكاتبات أصحاب الكتب الأكثر مبيعا في بلدها، وعملت طبيبة نفسية، ونشرت أول كتاب لها ومجموعة من القصائد في عام 1989، واستمرت في كتابة ثماني روايات ومجموعة من القصص القصيرة، ووصفتها رئيسة لجنة تحكيم جائزة مان بوكر ليزا أبينيا نيسي، بأنها «كاتبة رائعة تتمتع بقدر عال وكير من الذكاء والخيال والحنك الأدبي». الجدير بالذكر، أنّه تقدم للحصول على جائزة مان بوكر، أكثر من 120 رواية.