المكسيك.. مهمة ربع النهائي

عد المنتخب المكسيكي أحد المنتخبات الحاضرة دائماً في نهائيات كأس العالم، حيث حضر في 15 نسخة من أصل 20، وهو رابع أكثر منتخب مشاركة بعد البرازيل وألمانيا والأرجنتين، وتعتبر المكسيك من الدول القليلة التي نظمت المونديال أكثر من مرة عامي 1970 و1986، إلا أن إنجازه الوحيد كان وصوله إلى ربع النهائي.

وتأهل المكسيك إلى دور الـ 16 في آخر 6 بطولات، ولهذا فإن الهدف الأساسي لدى المكسيكيين هذه المرة هو الوصول بعيداً إما بتكرار إنجاز ربع النهائي أو أبعد من ذلك بالوجود في دور الأربعة، لأن الوصول إلى الدور الثاني بات أمراً طبيعياً، ويملك المنتخب المكسيكي بمواهب عديدة مثل خوسيه لوزانو وخيسيس كورونا، بالإضافة إلى الخبرة التي يمتلكها تشيشاريتو وراؤول خيمنيز، ويخوض المنتخب صراع المجموعة الـسادسة رفقة ألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية.

خاض المنتخب المكسيكي 15 بطولة، حقق فيهم نتائج جيدة، على الرغم من البدايات المتواضعة بالخروج من دور المجموعات في أول 6 مشاركات، إلا أنه تعدى هذه المرحلة في 8 نسخ ووصل لربع النهائي مرتين، وخاض في مجمل مشاركاته 53 مباراة، وحقق خلالها 14 فوزاً، وتعادل في مثلهم، وتلقى الخسارة في 25 مباراة، سجل المنتخب المكسيكي 57 هدفاً واستقبلت شباكه 92 هدفاً.

شارك المنتخب المكسيكي في تصفيات أميركا الشمالية والبحر الكاريبي، والذي أقيم بنظام المجموعات، يتأهل منتخبان من كل مجموعة، وتصدر مجموعته الأولى والتي ضمت الهندوراس وكندا والسلفادور، وجمع 16 نقطة من 6 مباريات، محققاً الفوز في خمس مباريات، والتعادل في واحدة، مسجلاً 13 هدفاً، واستقبل هدفاً وحيداً، ليتأهل رفقة منتخب الهندوراس إلى الدور النهائي والذي أقيم بنظام دوري واحد يضم 6 منتخبات، كان المنتخب المكسيكي في الطليعة بتصدره هذه المجموعة بتحقيقه 21 نقطة من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث منها وتعرض لخسارة وحيدة، سجل 16 هدفاً واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط ليتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.