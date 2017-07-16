أمر قضائي يمنع حملة صكوك «دانه غاز»

أبوظبي(الاتحاد)

قالت شركة دانة غاز، أمس، إنها أقامت دعوى قضائية استباقية بتاريخ 16 يونيو 2017 أمام محكمة العدل العليا في لندن بالمملكة المتحدة لحماية مصالحها من أي دعوى عدائية قد يبادر إلى إقامتها ممثلو حملة الصكوك فيما يتعلق بصكوك المضاربة، وقد أصدرت المحكمة لصالح الشركة أمراً قضائياً يمنع الممثلين المذكورين (الوصي والوكيل المفوض ووكلاء الضمان) من اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة، وذلك بحسب إفصاح صادر عن الشركة أمس معمم على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت «دانة غاز» في الإفصاح الصادر عنها، أنه كما سبق الإعلان عنه، فقد حصلت الشركة بالفعل على أوامر قضائية مماثلة في محاكم دولة الإمارات وجزر فيرجن البريطانية.

وبتاريخ 4 و5 يوليو 2017، حضرت دانة غاز جلسة استماع أخرى أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة للنظر في تأييد أو إلغاء الأمر القضائي الوقتي الذي حصلت عليه الشركة بتاريخ 16 يونيو 2017.

وفي تلك الجلسة، نجحت دانة غاز في جميع دفوعها القانونية التي اعتمدت عليها، وأيدت المحكمة استمرار نفاذ الأمر القضائي المؤقت، حتى موعد الجلسة المقررة في سبتمبر.

وانتهى القاضي الإنجليزي، فيما يخص الدافعين الرئيسين لتأييد الأمر القضائي بموجب القانون الإنجليزي، إلى أن دانة غاز تمتلك دعوى جديرة بالنظر، وأن ميزان العدالة يميل لصالح دانة غاز. وتجدر الإشارة إلى أن دانة غاز لم تكن بحاجة إلى تحصين هذا الأمر القضائي.

كما أمر القاضي شركة دانة غاز بأن تقدم بعض التعهدات الإضافية المحددة، وأن تسعى الشركة إلى إلغاء أمر المنع الصادر عن المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الوصي والوكيل المفوض ووقف الدعوى المقامة في محكمة الشارقة الاتحادية لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المقامة بالمملكة المتحدة.

ومن جانبها، تظل الشركة حريصة كل الحرص على التواصل مع حملة الصكوك للوصول إلى حل توافقي.

وقالت الشركة إن أوامر المنع الصادرة من المحاكم لا تحول عن التوصل لاتفاق مع حملة الصكوك.