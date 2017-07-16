243 مليون درهم صافي الاستثمار الأجني المتدفق للسوق

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يونيو 2017 نحو 2.11 مليار درهم تشكل 55.4 % من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة 1.871مليار درهم تشكل ما نسبته 49.1% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 243 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء.

أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر يونيو فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 151 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية شهر يونيو من العام 2017 ، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى 4425 نقطة.

وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع الطاقة أعلى نسبة نمو، والتي بلغت 37.12% تلاه قطاع العقار بنسبة 0.85%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.58% وقطاع التأمين بنسبة 0.27% في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.37% ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.76%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.27%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.61%. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في نهاية شهر يونيو بنسبة 0.23%، لتبلغ 425.862 مليار درهم مقارنة مع 426.864 مليار درهم في نهاية مايو الذي سبق.

وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.809 مليار درهم مقارنة مع 3.745 مليار درهم ، سجلت خلال شهر مايو، ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 3.120 مليار سهم، مقارنة مع نحو 1.719 مليار سهم خلال الشهر الذي سبق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 31418 صفقة، مقارنة مع نحو 23510 صفقة في نفس فترة المقارنة.

وارتفع معدل التداول اليومي خلال شهر يونيو إلى 211 مليون درهم مقارنة مع 162 مليون درهم في مايو، ووصل عدد أيام التداول 18 يوماً مقابل 23 يوماً في الشهر الذي سبق وبلغ عدد الشركات المتداولة 53 شركة.