الأسهم المحلية تستهل الأسبوع بـ 4 مليارات درهم مكاسب سوقية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشرات أسواق المال المحلية بأكثر من 4 مليارات درهم زيادة في قيمتها السوقية في تداولات بداية الأسبوع، مقارنة مع قيمتها وفقا لسعر الإغلاق، يوم الخميس الماضي، وذلك بدعم من قطاعي «البنوك»و«العقار» وتفاؤل المتعاملين بنتائج الشركات خلال الربع الثاني.

وتلقت أسواق المال بالدولة أمس، دعما من التداولات في سوق العاصمة أبوظبي، رفع قيمة التداول إلى 713 مليون درهم، نتيجة التداولات التي تم إبرامها على سهم بنك أبوظبي الأول، بما يقارب 330 مليون درهم، ما رفع قيمة التداولات في سوق أبوظبي إلى 461 مليون درهم، وبلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي نحو 252 مليون درهم، بحسب البيانات الصادرة عن السوقين.

وشهدت مؤشرات الأسعار ارتفاعا قويا في سوق دبي المالي بلغت نسبته 1.01% ليغلق على مستوى 3573 نقطة، بدعم من «العقار» و«البنوك»، في حين سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.13% عند 4524 نقطة.

وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم: سجلت جلسة التداول أمس استمرارا لتماسك السوق خلال الأسبوع الماضي وأغلقت المؤشرات في المنطقة الخضراء، بدعم من التعاملات على عدد من الأسهم القيادية، وما زال المتعاملون بانتظار نتائج الربع الثاني، ومع ذلك تظهر حركة المؤشرات تفاؤلا لدى المستثمرين وتوقعات بنتائج جيدة للشركات، ليواصلوا التمسك بأسهمهم ولم يلاحظ أي عمليات بيع عشوائية أو خشية من الإفصاحات المتوقعة.