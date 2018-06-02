نجوم أبوظبي يبحثون عن لقب بطولة العالم للدراجات المائية

أولبيا (الاتحاد)

تختتم اليوم المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تقام في مدينة أولبيا الإيطالية، وسط مشاركة مميزة وقوية لفريق أبوظبي للدراجات المائية بوجود ملك الاستعراض راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية، وراشد الطاير في فئة جالس محترفين، وسلمان يونس العوضي في فئة واقف محترفين، وينشد جميع أبطالنا الحصول على المراكز الأولى والتفوق من خلال البطولة القوية والملتقى العالمي لأبطال الدراجات المائية.

وسجل الملا المركز الأول في منافسات وتحدي الزمن الأفضل في فئة الحركات الاستعراضية، فيما تمكن وتفوق الطاير من الحصول على المركز الثاني في فئة جالس محترفين، وليكتب الفريق بذلك بداية قوية له قبل انطلاق المنافسة.

وكان الملا قد تصدر الترتيب العام لفئة الحركات الاستعراضية مع ختام الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مدينة جاليبولي قبل أسبوع من الآن، وأحرز العلامة الكاملة من خلال الجولة الأولى، ويأمل الملا أن يحقق استمراراً وتفوقاً في منافسات الجولة الثانية من البطولة كي يستمر في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة.

ويشارك راشد الطاير في المنافسات بعد أن غاب في الجولة الأولى لمشاركته في منافسات وتحدي بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، ويسعى الطاير كي ينافس وبقوة على لقب جولة ساردينيا في فئة واقف محترفين، إحدى أهم فئات الحدث، بينما يشارك سلمان العوضي في أول حضور له مع فريق أبوظبي، وظهور بعد الاستجابة السامية للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وضم العوضي لفريق أبوظبي كي يبدع ويشارك برعاية واسم الفريق عبر التحدي العالمي الذي يبلغ عدد المشاركين في فئاته كافة أكثر من خمسين دراجة تنشد جميعها المراكز الأولى في السباق.

وتعد بطولة العالم للدراجات المائية إحدى أهم وأقوى البطولات في هذه الفئة، حيث تضم النخبة والمحترفين والأفضل في فئاتها كافة، ومن المنتظر أن تنتقل البطولة لاحقاً إلى قارة آسيا في استمرار لبقية جولات الموسم.