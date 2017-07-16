90 طناً من الذهب احتياطي «المركزي» العراقي



تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017 سرمد الطويل (بغداد) أعلن البنك المركزي العراقي في بغداد أمس، أن احتياطي البنك من الذهب يبلغ 90 طناً. وقال أيسر جبار المتحدث باسم البنك المركزي العراقي، إن مجموع احتياطي الذهب في البنك يبلغ 90 طناً، وبذلك يحتل المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً والسابعة عربياً. من جهتها، أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب أمس، أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات منها احتياطي الذهب، لافتة إلى أن لإقليم كردستان العراق حصة من ذلك الاحتياطي تبلغ 17%. وأوضحت أن نحو 4 أطنان من ذلك الذهب على الأقل هي حصة الإقليم وبغداد لا تمنحها له.