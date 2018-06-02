الناشئة يظفر بلقب «اللؤلؤية»

فيصل النقبي (خورفكان)

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة في مدينة خورفكان فريق الناشئة بطل الدورة اللؤلؤية العاشرة الرمضانية لكرة القدم، بحضور الشيخ ماجد القاسمي وكيل دائرة القرى والضواحي بحكومة الشارقة،

وتغلب الناشئة على التفاني بهدف نظيف سجله عارف البلوشي في المباراة النهائية التي شهدها سالم محمد بن سالم النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الزراعة والبلديات، والدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي، وعبدالعزيز النعيمي رئيس نادي خورفكان، وعدد من كبار المدعون ومسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة ورعاة البطولة.

وقال عثمان النقبي رئيس اللجنة المنظمة «النسخة العاشرة ناجحة تماماً، حيث تميزت المباريات بالإثارة الشديدة، كما نجحت اللجنة المنظمة في العمل على تقديم أفضل الخدمات للجماهير».