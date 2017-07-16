جزيرة ياس تدشن 16 محطة شحن جديدة لسيارات «تسلا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس عن تركيب 16 محطة شحن جديدة لسيارات «تسلا» في كل من ياس مول والمدن الترفيهية الموجودة بالجزيرة.

وستنضم المحطات الجديدة إلى أربع محطات شحن أخرى &ndash من «بي أم دبليو» ومرسيدس &ndash ومحطتي شحن للسيارات الكهربائية متوفرة في مواقع حيوية في الجزيرة، لتكون بذلك قد ضمت ما مجموعه 22 محطة شحن في 5 مواقع مختلفة، تهدف من خلالها إلى ضمان إمكانية تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة التي تحتاجها خلال وجودها في الجزيرة.

وجاء تركيب محطات الشحن الجديدة انعكاساً للطلب المتزايد على هذه المحطات في جزيرة ياس، لا سيما بعد دخول سيارات تسلا الكهربائية إلى السوق الإماراتي في فبراير هذا العام. ويأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه تسلا لإطلاق واحدة من أحدث سياراتها من الفئة «3» في يوليو، والتي ستكون الطراز الذي يتميز بسعره المناسب. وقال جيراردو يانيس، المدير التنفيذي، إدارة وجهة جزيرة ياس: «نتطلع في جزيرة ياس إلى ضمان حصول كل الزوار القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم على تجربة استثنائية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والمعالم الترفيهية المميزة التي تحتضنها، كما نهدف من خلال مواصلة توسيع خيارات التنقل في الجزيرة إلى حصول الزوار على تجربة سلسلة وميسرة على مدار العام».