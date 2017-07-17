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18 ألف شخص من أعمار مختلفة اختاروها إلى جوار نيويورك

أبوظبي ثاني أفضل مدن العالم للعمل والإقــامة وممارسة الأعمال
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تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المرتبة الثانية عالميا كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال، لتتفوق بذلك على كل من لندن وباريس ومدن عالمية أخرى، وذلك وفق مؤشر «إبسوس» للمدن العالمية لعام 2017.

شارك في الاستبيان الذي أجرته مؤسسة «إبسوس» أكثر من 18 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً يمثلون 26 دولة من حول العالم، بينما ما زالت تحتفظ مدينة نيويورك الأميركية بمكانتها على رأس القائمة.

وتم اختيار المدن الأفضل على مستوى العالم من بين 60 مدينة، تتضمن عواصم ومدنا مركزية، مثل سيدني، وهونج كونج، وكيب تاون، وموسكو، وتورونتو، وغيرها.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في النظرة العالمية تجاه أبوظبي كمركز للأعمال، حيث أعرب 21% من المشاركين في الاستبيان عن اختيارهم لمدينة أبوظبي كأفضل مدينة لممارسة الأعمال، وذلك بفارق ضئيل بنسبة 2% خلف مدينة نيويورك التي تحتل المركز الأول.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن ثلاثة أجيال تمثل جيل الشباب -جيل «اكس» وجيل الألفية وجيل «زي» الذي ضم أعماراً وفئات مختلفة، وجميعهم اختاروا أبوظبي كأفضل مدينة إلى جوار نيويورك. ... المزيد
     
 

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