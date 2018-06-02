«موانئ أبوظبي» تطلق خدمة «سلسال» لمجتمع التجارة البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بوابة المقطع، التابعة لشركة موانئ أبوظبي، خدمة «سلسال»، والتي توفر ربطاً سلساً وعالي الأمان لمجتمع التجارة البحرية، وتجمع بين تكنولوجيا بلوك تشين والهويات الرقمية الخاصة بالمستخدمين.

وحسب بيان أمس، تتوافر هذه التكنولوجيا في المرحلة الأولى لشركات مناولة ونقل البضائع وعملائهم، على أن يتم توسيعها لاحقاً لبقية مجتمع التجارة البحرية باعتبارها أداة مكملة لنظام مجتمع الموانئ من بوابة المقطع.

وتم تطوير هذا المشروع داخلياً في مختبر الابتكار الرقمي التابع لبوابة المقطع حصرياً، وتم اختباره مع مجموعة من عملاء موانئ أبوظبي الاستراتيجيين.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بالدعم الكبير الذي تحظى به موانئ أبوظبي من جانب القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على تشجيع المؤسسات والأفراد على أخذ زمام المبادرة للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والإبداع.

وقال :«تفخر موانئ أبوظبي بإطلاق تكنولوجيا بلوك تشين في أبوظبي، من خلال خدمة «سلسال» التي تم تطويرها بالاعتماد على مصادر وقدرات محلية، بهدف توفير خدمات متطورة للمستخدمين كافة».

ومن جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «من خلال خدمة «سلسال»، تمنح موانئ أبوظبي مجتمع التجارة وصولاً آمناً ومتكاملاً إلى تكنولوجيا بلوك تشين، فضلاً عن توفير التكاليف والوقت والجهد لمتابعة وتتبع الشحنات بالزمن الفعلي والحصول على تحديثات فورية».

وعبر تطوير الهوية الرقمية بالاعتماد على مصادر وتكنولوجيا داخلية، ستكون بوابة المقطع قادرة على تشفير جميع وثائق النقل من بينها بوليصة الشحن وطلب التسليم والحجز وطلبات النقل، الأمر الذي يسهم في تحسين تدفق الاتصالات وكفاءة حركة البضائع من خلال عملية شفافة وآمنة وسلسة.