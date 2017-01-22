«موانئ أبوظبي» تدرب العاملين على المساعدات الملاحية البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت موانئ أبوظبي دورة تدريبية حول المساعدات الملاحية البحرية، وذلك للمجموعة الأولى من المتدربين العاملين لدى مختلف الهيئات المعنية بتقديم الخدمات للمساعِدات الملاحية البحرية في دولة الإمارات.

وتعتبر موانئ أبوظبي واحدة من تسع جهات تقدم دورات معتمدة من قبل الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات «IALA» حول العالم، وتستند دورتها التدريبية إلى دورات المستوى الثاني النموذجية لدى الرابطة الدولية للمساعِدات الملاحية والمنارات، وهو أعلى معيار دولي معتمد في مجال الملاحة البحرية. وأشرف على الدورة نخبة من الخبراء المدربين لدى شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين) التابعة لموانئ أبوظبي، واستفاد منها سبعة موظفين من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد).

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، الرئيس التنفيذي للخدمات الملاحية في شركة أبوظبي للخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي: «تستمر موانئ أبوظبي في اتخاذ خطوات فاعلة كمساهم رئيس في تنمية قطاع الملاحة البحرية محلياً. وحرصنا على استدامة هذا القطاع يتجسد من خلال رعاية وتنمية كفاءاتنا الوطنية، عبر دورات تدريبية متخصصة معترف بها دولياً، كما أن التزامنا نحو القطاع يتجلى أيضاً في حرصنا على أن نكون الجهة الأولى المعتمدة من قبل الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات على مستوى الدولة، والتاسعة على مستوى العالم».

وجرى تقييم المشاركين في الدورة عبر امتحانات نظرية وعملية أجراها المدرب المعتمد من الجمعية الدولية الكابتن عبد العزيز الحمادي، مدير أول الخدمات الملاحية في أبوظبي للخدمات البحرية «سفين».

وتوفر الدورة التدريبية للمشاركين العلوم المعرفية والمهارات اللازمة لإتقان عمليات التركيب وخدمات الصيانة الخاصة بالمساعِدات الملاحية (وهي العوامات والمنارات الملاحية)، وتشتمل الدورة كذلك على مقدمة تتناول خدمات تعقب السفن والمحاكاة.