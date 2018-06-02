«الاتحاد للطيران» تضيف 48 رحلة لـ 10 وجهات في الموسم الصيفي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تضيف الاتحاد للطيران 48 رحلة إلى 10 وجهات مطلوبة خلال موسم الصيف الحالي، والمتمثلة في الرباط، وموسكو، وبلغراد، وأثينا، والبحرين وبيروت وكوتشين وباكو ومينسك وأستانا.

كما رفعت الشركة من الطاقة الاستيعابية لثلاث وجهات، هي أثينا وإسطنبول وهونج كونج من خلال ترقية طائرات لتستوعب عدداً أكبر من المسافرين.

وبحسب بيانات الشركة، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ عدد المسافرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، الذين نقلتهم إلى الإمارات باعتبارها الوجهة النهائية على متن الناقلة، 730.9 ألف مسافر، ولا يشمل ذلك مسافري رحلات الربط والترانزيت، مقارنة بـ 674 ألف مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 56.8 ألف.

ويمتد موسم الصيف في الفترة من 26 مارس إلى 28 أكتوبر من كل عام.