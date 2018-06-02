الاتحاد الأوروبي وكندا يرفعان دعوى ضد التعرفات الأميركية

عواصم (وكالات)

قدمت كندا، دعوى تجارية في منظمة التجارة العالمية ضد التعرفات الأميركية على الصلب والألمنيوم، وأعلنت أنها ستعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ قضيته الخاصة قبل ساعات. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: «هذه التعرفات الأحادية التي تفرض بموجب ذريعة كاذبة لحماية الأمن القومي الأميركي، تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية».

وقال وزير ألماني، إن الولايات المتحدة قد تكون مضطرة لإعفاء بعض أنواع الصلب المصنوعة في ألمانيا من الرسوم المفروضة على الواردات، خاصة إذا وجدت الشركات الأميركية التي تعتمد على معادن معينة صعوبة في إيجاد بدائل محلية لها. وصرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بأن الشركات الأميركية التي تعتمد على أنواع معينة من الصلب الألماني ستضطر لرفع الأسعار، ومن شن ذلك أن يمثل ضغوطاً على الحكومة الأميركية لإعفاء بعض المعادن من الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 25%.