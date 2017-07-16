ميانمار: الروهينجا يبلغون وسائل الإعلام عن انتهاكات

كيار جونج تونج، ميانمار (رويترز)







اصطفت نساء من مسلمي الروهينجا لإبلاغ صحفيين عن اختفاء أزواج وأمهات وأبناء أمس في الوقت الذي سُمح فيه بدخول وسائل الإعلام الدولية لأول مرة إلى قرية في ولاية راخين بشمال ميانمار شهدت أعمال عنف منذ أكتوبر. وقالت ساربيدا وهي أم شابة إن «ابني ليس إرهابياً. اعتُقل أثناء فلاحته الأرض». وشقت هذه المرأة طريقها وهي تحمل رضيعاً بين ذراعيها عبر نساء أخريات كن يبلغن الصحفيين عن أزواجهن الذين اعتُقلوا لأسباب غير حقيقية. وكان جيش ميانمار اجتاح قرى يعيش فيها المسلمون الروهينجا الذين لا يحملون جنسية في منطقة مونجدو في نوفمبر.



وقالت الأمم المتحدة، إن نحو 75 ألف شخص فروا عبر الحدود القريبة إلى بنجلادش. وقال محققو الأمم المتحدة الذين التقوا بلاجئين، إن من المرجح أن تمثل الاتهامات لقوات الأمن بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي وإشعال نار وقتل خلال العمليات جرائم ضد الإنسانية.

ونفت حكومة ميانمار برئاسة أونج سان سو كي الحائزة جائزة نوبل معظم هذه الادعاءات، وتمنع دخول بعثة من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق مكلفة ببحث هذه الادعاءات. وأبعدت أيضاً الحكومة الصحفيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان عن المنطقة خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

