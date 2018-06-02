حنان مطاوع: الرهان على اختيار الأدوار بعناية

واصلت الفنانة حنان مطاوع حضورها الدرامي في رمضان بمسلسلين حققا جماهيرية كبيرة، وهما «ضد مجهول»، الذي تظهر فيه مضطربة نفسياً، و«الرحلة»، الذي قدمت فيه دور مريضة سرطان. وقالت حنان، إنها اختارت هذا العام دورين بعيدين عن بعضهما، في طبيعة الشخصية وأدواتها.

وأكدت أن رهان الفنان على اختيار الأدوار بعناية، موضحة «قد تقبل مشهداً واحداً فيصبح هو العمل كله».

ورغم تأخر ظهورها في مسلسل «ضد مجهول»، إلا أن حنان تؤكد أنها لم تكن خائفة من تأخر ظهورها في الأحداث، حيث ظهرت للمرة الأولى بعد مقتل «ريم» ابنة بطلة المسلسل، بشخصية غامضة غير متزنة نفسياً، تحاول إقحام يسرا، بطلة العمل، في دائرة الانتقام لمقتل ابنتها، مشيرة إلى أن الشخصية، التي قدمتها في المسلسل، من الأدوار الصعبة، ولاسيما أنها تتطرق إلى نوعية «السيكودراما»، التي تتطلب أداءً متقناً من الفنان حتى ينقل مشاعر الشخصية، من خلال تعبيرات الوجه والسلوك.

وعن مسلسلها الثاني «الرحلة»، قالت إنها تلعب فيه دوراً محورياً وجديداً عليها فنياً، حيث تجسد دور سيدة تكتشف إصابتها بسرطان الثدي، لتبدأ صراعها مع المرض، وتواجه ظروف حياتها في إطار درامي تشويقي.ولفتت إلى أن الموهبة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وهي في انتظار فرصتها للبطولة المطلقة.