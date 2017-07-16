موريتانيا تعلن حدودها مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة



تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017 نواكشوط (وكالات) أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية أن الحدود الشمالية مع الجزائر، منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، داعية المواطنين إلى تجنب دخول تلك المنطقة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية. وأشارت السلطات الموريتانية، في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد اتساع حركة المهربين، وصعوبة التفريق بين المدنين والمتورطين في شبكات التهريب. وحددت السلطات الموريتانية، المنطقة المعنية بالحظر في المربع الممتد بين «الشكات»، في الشمال الشرقي، و«عين بنتيلي»، في الشمال الغربي، و«ظهر تيشيت»، في الجنوب الغربي، و«لمرية»، في الجنوب، ما يجعل مجموع الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة محظورة على المدنيين.