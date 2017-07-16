16 ألف لغم زرعها الحوثيون حول مأرب

صنعاء (وكالات)

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن الميليشيا الانقلابية زرعت نحو 16 ألف لغم أرضي حول مدينة مأرب قبل انسحابها. وقالت تقرير لوكالة الأنباء اليمنية، إن الميليشيا تقوم بنثر وزرع الألغام والمتفجرات في المناطق التي يخسرونها بشكل واسع، ويعتبرونها استراتيجية انتقامية لقتل النازحين والمهجرين العائدين إلى منازلهم. وأشار التقرير إلى أن فريق شعبة الهندسة العسكرية، تمكن من نزع 4500 لغم من منطقة المخدرة التي تم تحريرها قبل أسابيع، وتطهير مساحة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من المنطقة التي تتجاوز مساحتها 25 كلم مربع.

وناشد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة العقيد صالح طريق، الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تقديم الدعم للفرق الهندسية في المنطقة لنزع الألغام والمتفجرات التي تفوق عملية نزعها قدرات وإمكانات الفرقة الهندسية.

وأكد طريق أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، استخدمت مدرسة «نجران» بمنطقة المحجزة شمال غرب مديرية صرواح لصناعة الألغام والمتفجرات الفردية. وأوضح أن الجيش اليمني ضبط عقب تحريره قرية نجران في مديرية صرواح بمأرب شمال صنعاء، من سيطرة الانقلابيين، كميات من المواد الأولية لصناعة الألغام والمتفجرات داخل مدرسة «نجران»، ومئات العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات التي تمت صناعتها في المدرسة.