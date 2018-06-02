صفات المسلم عبد المقصود باشا: المسارعة إلى أعمال الخير.. سبيل الفلاح



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 حسام محمد (القاهرة) قال تعالى في وصف أخلاق المسلمين وحرصهم على السعي لعمل الخير والمعروف: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، «سورة آل عمران: الآية 104»، وقال النَّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير النَّاس أنفعهم للنَّاس»، فمن أهم صفات المسلم السعي والإقبال على عمل الخير للناس بكافة الأشكال والسبل.يقول الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ بجامعة الأزهر: عمل الخير هو كل ما يصدر من الإنسان من أفعال حسنة وأقوال طيبة للمحيطين به من أجل منفعتهم ومساعدتهم، والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله»، وقال: «من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ ومن يسّرَ على معسرٍ يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ ومن سترَ مسلماً ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه». والكربة الحزن والهمُّ والضيق، وعون العبد لأخيه يكون بالمال والعلم والنصح والمشورة وغيرها من وجوه العون. وفي الحديث الشَّريف دليل على أن الجزاء من جنس العمل فمن أعان يُعان ومن ستر غيره يُكافأ بستر الله تعالى له، ومن فرّج كربة يُجازى بتفريج كربته ومن يسَّر على غيره يسر الله له وعليه في كلِّ أموره وشؤونه، فالإنسان عندما يرحم أخاه فيتلمس حاجته ويشعر بمعاناته ويقدم له العون والمساعدة، فإنّ ذلك يؤدي إلى تراحم المسلمين فيما بينهم وتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع.