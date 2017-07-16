السعودية وفرنسا: لابد من وقف دعم وتمويل الإرهاب

عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن بلاده ستقدم ملفاً كاملاً إلى فرنسا عن دعم قطر للإرهاب والتجاوزات التي ترتكبها. وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في جدة، أنه أكد موقف المملكة الداعي لعدم دعم التطرف والإرهاب أو استضافة مطلوبين متهمين بالإرهاب. ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، قائلاً «نحيّي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والسعودية بينت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب».

وأضاف في المؤتمر الصحافي المشترك مع الجبير «نجدد دعمنا للوساطة الكويتية، ونريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل». وتابع «نسعى لخفض التوتر بغية إيجاد بيئة مريحة للحوار». وأكد لودريان أن السعودية وفرنسا تربطهما علاقات عميقة، معبراً عن قلقه من الأزمة التي يعيشها الخليج. وقال نوجه نداءات للحوار والتهدئة بين الدول الأربع وقطر. وشدد لودريان على ضرورة مكافحة جميع الأطراف للإرهاب، والالتزام بوقف تمويله ودعمه.

وقال الوزير الفرنسي، إن بلاده تريد أن يكون «هناك انخراط للجميع ضد دعم وتمويل الإرهاب، وفي هذا السياق، فإن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يواجه عدم الاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب». وعبر لودريان عن دعم فرنسا للوساطة الكويتية، قائلاً إن «تسوية هذه الأزمة يجب أن تتم بين الدول الخليجية». وكان الجبير قد عقد مباحثات مطولة مع الوزير الفرنسي، في جدة، تناولت الأزمة مع قطر وسبل حلها.