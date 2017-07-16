منتخب الناشئين يبدأ تجمعه الثالث

دبي (الاتحاد)

يدخل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة معسكراً داخلياً في مقر اتحاد الكرة، بدءا من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري، تحت قيادة المدرب الكرواتي الجديد فيردو ميلين، ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية تحت 16 سنة، في سبتمبر القادم.

وكان الأبيض الصغير قد دشن معسكرين داخليين خلال الأسبوعين الماضيين، وقف خلاله المدرب الكرواتي الجديد على الحالة الفنية للاعبين. ويعد التجمع الجديد الثالث على التوالي طبقاً للبرنامج المعد للمنتخب من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، بغية التحضير للاستحقاقات الرسمية القادمة. ويركز الجهاز الفني والإداري للأبيض الصغير على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ونقاط القوة والضعف في جميع خطوط المنتخب، للتجهيز الأمثل للتصفيات الآسيوية. وبعد انتهاء فترة المعسكر الثالث سيختار المدرب الكرواتي أربعة وعشرين لاعباً، للمشاركة في معسكر خارجي في الفترة من 23 يوليو إلى 15 أغسطس القادم، يشارك خلاله في دورة ودية دولية، تتضمن خوضه ثلاث تجارب دولية، علماً أن القائمة ستبقى مفتوحة حتى الاختيار النهائي لتشكيلة المنتخب، قبل بدء استحقاقاته المقبلة في التصفيات الآسيوية في سبتمبر القادم.