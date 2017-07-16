مورينيو يغازل «السلطان» ويفتح له أبواب «يونايتد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن وصول النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد لم يكن كافياً لكي يقنع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة خط هجومه الذي يضم أيضاً الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال، ولهذا كان ترحيبه الشديد بإمكانية عودة نجمه السابق وهداف الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي كان يتحدث فيه عن صفقات اليونايتد في «الميركاتوالصيفي» الحالي، إنه لا يستبعد عودة «السلطان»، وهو التصريح الذي أشغل شبكات التواصل الاجتماعي وبوجه خاص «تويتر»، وألهب حماس جماهير «الشياطين الحمر»، الذين ما زالوا في حالة نشوة منذ قدوم البلجيكي لوكاكو.

ورداً على سؤال محدد بشأن موقف «إبرا»، ومدى إمكانية عودته مرة أخرى إلى الفريق بعد أن أصبح حراً تماماً منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة في مباراة عودة دور الثمانية للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ضد فريق أندرلخت، وابتعاده عن الملاعب نتيجة ذلك، قال مورينيو إنه لا يستبعد هذه العودة. وأضاف: «إذا كان القرار يقتضي الانتظار حتى شهر ديسمبر المقبل، لأنني أعتقد أنه لن يكون قادراً على اللعب على أعلى مستوى تنافسي قبل هذا التاريخ، فلماذا لا ننتظر لاعباً بقيمة إبرا الذي قدم لنا الكثير»؟

وتابع قائلًا: «نحن نتناقش ونتبادل وجهات النظر».