«دبي لأصحاب الهمم» يبحث التحول الذكي

دبي (الاتحاد)

رفع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ثقته الغالية بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، ودعمه اللامحدود للقطاع الرياضي، وتحديداً قطاع أصحاب الهمم بوصفهم جزءاً أساسياً ومهماً لمواصلة مسيرة الإبداع والتفوق الإماراتي.

جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة النادي بعد تشكيله الجديد برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وعضوية: محمد عبد الكريم جلفار وحريز المر بن حريز وحمد محمد حارب الفلاحي، وحسن عبد الله المزروعي وعبد الرحمن محمد الشارد ومنى خليفة بن حمّاد، كما حضر الاجتماع ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.

واستعرض الاجتماع المشاريع الجديدة التي قام النادي بتنفيذها، وأبرزها الاستاد الجديد الأحدث من نوعه عالمياً لأصحاب الهمم، والذي استضاف مؤخراً بطولة فزَّاع الدولية لألعاب القوى بمشاركة ما يقارب من 400 لاعب ولاعبة من 41 دولة، وكيفية الاستفادة منه في السنوات المقبلة.

كما تم بحث فرص الاستثمار للإسهام في استقلالية النادي المالية وتنمية موارده على المدى الطويل، وآليات تنفيذ المشاريع التي تخدم هذه الأهداف التي تحقق في المقام الأول الفائدة على النادي نفسه، وعلى الرياضيين المنطوين تحت مظلته والفرق التي يضمها.

كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للنادي، والتي يتم التركيز فيها خلال الفترة المقبلة على التحول الذكي لمواكبة التطور الذي تعاصره الدولة ودبي تحديداً، تنفيذاً لتوجيهات خطة دبي 2021.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى تشكيل المجلس، وأعرب عن تقديره لدعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم التي يعود لها الفضل الأكبر في جعل هذه الفئة بارزة في المجتمع، وهو ما يجعل نادي دبي لأصحاب الهمم أمام تحديات كبيرة في السنوات المقبلة».