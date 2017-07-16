العين (الاتحاد)

ضرب منتخبنا الوطني بقوة وتفوق على نظيره منتخب نيبال بخماسية نظيفة أمس على استاد طحنون بن محمد «القطارة» بالعين، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 والتي تضم ايضاً أوزباكستان ولبنان.

وحصد «الأبيض الأولمبي» أول ثلاث نقاط في رصيده قبل مواجهة منتخب لبنان في التاسعة والربع من مساء الغد على نفس الملعب ضمن الجولة الثانية، والتي تستهل بمباراة أوزباكستان والنيبال في السادسة والنصف مساء، ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ولم يجد منتخبنا الذي بدأ مباراة الأمس بتشكيلة ضمت محمد بوسندة في حراسة المرمى، ورباعي خط دفاع خالد الظنحاني، أحمد راشد، سعيد جمعة، عبد العزيز الكعبي، وفي الوسط محمد عبدالباسط، ماجد إبراهيم، خالد باوزير، سهيل النوبي، والثنائي أحمد العطاس ومحمد العكبري في المقدمة الهجومية، صعوبات كبيرة في تأكيد أفضليته، بعدما افتتح أحمد العطاس في الدقيقة 8 من ركلة جزاء ارتكبت مع سهيل النوبي، ونفذها العطاس في سقف مرمى آلان نيوباني حارس منتخب نيبال. وعاد العطاس ليضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 18، بعد كرة متبادلة بين خالد الظنحاني الظهير الأيمن مع سهيل النوبي توغل بها الأخير على الجهة اليمنى، قبل أن يرسل كرة أرضية قابلها العطاس بتسديدة مباشرة داخل المرمى مسجلاً الهدف الثاني، ونجح الظنحاني في صناعة الهدف الثالث من كرة ثانية توغل بها على الجهة اليمنى، وأرسل عرضية قابلها محمد العكبري برأسية ماكرة سكنت شباك منتخب نيبال في الدقيقة 22. وقبل نهاية الحصة الأولى ارتكب المدافع دينيش مخالفة داخل منطقة الجزاء من لمسة يد، احتسبها الحكم البحريني جميل جمعة ركلة جزاء ثانية للأبيض الأولمبي، سجل منها خالد باوزير الهدف الرابع لمنتخبنا في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض برباعية نظيفة. وتواصل الأداء الجيد للأبيض في الشوط الثاني، ليضيف البديل محمد الحمادي والذي حل بديلاً لسهيل النوبي الهدف الخامس في الدقيقة 60 من كرة رأسية مستفيداً من عرضية العكبري، ليجري حسن العبدولي مدرب منتخبنا تبديلين آخرين بدخول شاهين الدرمكي وعلي عيد بديلين لماجد سالم، ومحمد العكبري، ليحافظ الأبيض على تقدمه بخماسية حتى صافرة النهاية التي أطلقها الحكم البحريني جميل جمعة بعد احتساب ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع.