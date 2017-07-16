العتيبي: الإمارات نموذج مثالي للعرب والمسلمين في العالم

طوكيو (الاتحاد)

أكد عبد الرحمن العتيبي سفير دولة الكويت الشقيقة في اليابان، الذي حرص على حضور جانب من المنافسات والمشاركة في تتويج الفائزين أنه فخور بالتنظيم الرائع لجولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في طوكيو، وبالجهد الكبير المبذول من قبل الأشقاء في أبوظبي للخروج بهذا الحدث بتلك الصورة المشرفة، خصوصاً أننا نتابع أن الإمارات نجحت في توحيد الشعوب حول العالم تحت رياضة تلك الرياضة المحترمة والمنضبطة، والتي تترك أثراً إيجابياً لدى كل ممارسيها في كل الأعمار، وأنا أقول إن طوكيو جراند سلام تمثل دولة الكويت أيضاً وكل الدول العربية الشقيقة؛ لأن النجاح الذي تحققه الإمارات يحسب لكل الدول العربية في تلك الرياضة.

وقال: التبادل الشبابي مهم جداً، ويدعم العلاقات الدولية بين الشعوب، ونحن نشكر أبوظبي على هذا الحدث الكبير الذي يصب في مصلحة العلاقات بين اليابان وبيننا جميعاً، وفي ظل ما نشهده الآن من حملات مسعورة ضد الإسلام بصفة عامة وضد روح التسامح، تبعث تلك البطولة برسالة مهمة لكل دول العالم من مفادها أننا شعوب محبة للسلام، ونود تصدير الفرحة لكل عشاق هذه اللعبة في كل دول العالم، ونملك روح التسامح، ونحن الآن أمام مسؤولية كبيرة لتعريف العالم بالروح والأخلاق العربية والإسلامية من خلال فعاليات مثل هذه التي نراها بجولات أبوظبي جراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف: نشكر الإمارات على جهودها، ودائماً من حسن إلى أحسن، لأنها عودتنا على المبادرات دائماً وهي دولة ريادة نعتز بها جميعاً، ونعتبرها نموذجاً مثالياً للدولة العربية الإسلامية المتحضرة والمتطورة.