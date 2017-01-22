«أبوظبي التجاري» يحصد جائزة «خدمات إدارة النقد»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت دائرة إدارة النقد من مجموعة الخدمات المصرفية للشركات من بنك أبوظبي التجاري على جائزة خدمات إدارة النقد من فئة الخمس نجوم من يوروموني العالمية نتيجة استطلاع رأي المتعاملين مع البنوك. وتعتبر الجائزة، التي حصل عليها أقل من عشرة بنوك فقط حول العالم، إنجازاً كبيراً لدائرة إدارة النقد التي لم يمضِ على تأسيسها سوى خمس سنوات. وجاءت الجائزة تكريماً للجهود الاستثنائية التي يبذلها فريق دائرة إدارة النقد وتقديراً لجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات في هذا المجال الحيوي.

وتحرص دائرة إدارة النقد من بنك أبوظبي التجاري على طرح المبادرات المبتكرة والحلول الجديدة من خلال اكتساب معلومات متعمقة عن احتياجات السوق تمكنها من تقديم حلول مصرفية ذات قيمة عالية تساعد عملائها من الشركات على تلبية متطلباتهم وإدارة عملياتهم النقدية مما يحقق لهم أقصى فائدة ممكنة. وتقدم الدائرة النصح والإرشادات إلى المؤسسات والشركات عن الكيفية المثلى لإدارة العمليات وإدارة النقد لديها بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت وتقليل التكلفة.

وقال آيساك توماس، رئيس دائرة إدارة النقد في بنك أبوظبي التجاري: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من يوروموني العالمية، إذ أننا نولي أهمية كبيرة للاستماع لآراء المتعاملين بالأسواق التي تساعدنا على طرح منتجات مالية وخدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا وتمنحنا ميزة تنافسية بين أقراننا. ونحرص دائماً على تحقيق الامتياز في كل ما نقوم به من أعمال طبقاً لأعلى المعايير الدولية وتخطي توقعات عملائنا».